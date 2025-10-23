النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة

كتب- أحمد أبو النجا:

نظمت إدارة التفتيش القضائي دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات استئناف (القاهرة، الإسكندرية، طنطا) لشئون الأسرة، بمقار نيابات الاستئناف، وذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي للارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة.

يأتي تنظيم هذه الدورات انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تنمية المهارات العملية والتطبيقية لأعضائها، وتعزيز التخصص في مجالات عمل النيابة العامة المختلفة.

وقد هدفت الدورة إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة المختصين بقضايا الأسرة، من خلال تناول الجوانب القانونية والعملية المتصلة باختصاص نيابات الأسرة في مجال عملها، وصياغة التأشيرات القانونية، وتحقيق القضايا ذات الصلة، وأساليب تحرير المذكرات، واستعراض الأخطاء الشائعة والمشكلات العملية اليومية وسبل تفاديها، وتحديد أدوار المعاونين وآليات الرقابة على أدائهم، فضلًا عن تنفيذ تدريبات تطبيقية وعملية.

حاضر في الدورة نخبة من المستشارين ورؤساء النيابة المتخصصين في شؤون الأسرة بنيابات الاستئناف المعنية، مما أضفى عليها طابعًا عمليًا مميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.

وتؤكد النيابة العامة أن تنظيم هذه الدورات يأتي في إطار حرصها على إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل بكفاءة مع قضايا الأسرة، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز الثقة المجتمعية في دورها في صون الحقوق الأسرية والمالية.



