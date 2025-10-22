إعلان

الداخلية تسقط مافيا العملات الأجنبية بـ11 مليون جنيه في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:07 ص 22/10/2025

تجار العُملة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما يمثله ذلك من تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت 11 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العملات الأجنبية مافيا العملات الأجنبية وزارة الداخلية المضاربة بأسعار العملات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يواصل خسائره اليوم بمصر ويهبط 75 جنيها في بداية التعاملات
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا
4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟ - (تقرير)