الداخلية تسقط مافيا العملات الأجنبية بـ11 مليون جنيه في 24 ساعة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما يمثله ذلك من تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت 11 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.