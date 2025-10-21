إعلان

ضبط شخصين لاتهامهما بانتحال صفة موظفي بنك والنصب على مواطنين في المنيا

كتب : علاء عمران

03:38 م 21/10/2025

المتهمين

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أفادت قيام (شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (7 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إعلان

إعلان

