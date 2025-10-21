

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، لقيامهم بالحفر خلسة داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين بحثًا عن آثار.



كانت معلومات قد وردت للأجهزة المختصة تفيد بقيام المتهمين بأعمال حفر داخل العقار بهدف استخراج قطع أثرية. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهمين أثناء قيامهم بالحفر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال التنقيب.



وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

