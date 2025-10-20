تفاصيل زيارة النائب العام إلى ألمانيا

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، بزيارة رسمية إلى ألمانيا، على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة.

وخلال الزيارة، التقى النائب العام كلًا من وزير الدولة بوزارة العدل الألمانية، ووزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي الألمانية، والنائب العام لمدينة برلين.

تناولت اللقاءات سُبل تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي والحوكمة وتعزيز كفاءة أداء منظومة العدالة.

وأكد النائب العام خلال المباحثات حرص النيابة العامة المصرية على دعم أطر التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وصون سيادة القانون.

وشهدت الزيارة مشاركة السفير محمد عبد الستار البدري سفير مصر لدى ألمانيا، الذي رافق النائب العام خلال لقاءاته الرسمية، مؤكدًا في كلماته على عمق العلاقات المصرية الألمانية، والدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة المصرية في ترسيخ التعاون الدولي في مجالات العدالة وسيادة القانون.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على التزام النيابة العامة المصرية بمد جسور التعاون مع شركائها الدوليين، وتبادل الخبرات في مجالات العمل القضائي والنيابي، دعمًا لمسيرة العدالة وتعزيزًا للتعاون بين جمهوريتي مصر العربية وألمانيا الاتحادية.