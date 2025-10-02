إعلان

تجديد حبس المتهم بإضرام النيران في شقة نجل خالته بالزيتون

كتب : أحمد عادل

12:41 م 02/10/2025

تعبيرية

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس شاب أضرم النيران في شقة نجل خالته بالزيتون بسبب خلافات بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهم أضرم النيران في مسكن نجل خالته انتقامًا منه بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب وقوف المتهم وأصدقائه أمام المنزل لتدخين السجائر.

وكانت النيابة العامة بشرق القاهرة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بإضرام نجل خالته النيران في مسكنه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الزيتون لمكان البلاغ مدعومة بسيارات إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

