تأجيل محاكمة 29 متهما في "خلية الهيكل الإداري بالسلام" لـ3 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة 29 متهما في القضية رقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية الهيكل الإداري بالسلام"، إلى جلسة 3 يناير المقبل لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول وحتى الرابع تولوا خلال الفترة من 2015 وحتى 1 أكتوبر 2023 قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا للجماعة موضوع الاتهام وهم على علم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.