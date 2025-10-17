مباحث الآداب تلاحق "دجال ملوي" في كرموز بفيديوهات سحر و شعوذة

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بالتعاون مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على دجال "ملوي" لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق زعمه قدرته على العلاج الروحاني.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، و بحوزته الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وأقر أنه يقوم بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الدجال وتولت النيابة العامة التحقيق.