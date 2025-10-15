إعلان

الداخلية تضبط 340 قضية مخدرات و89 سلاحًا ناريًا في يوم واحد

كتب : علاء عمران

01:25 م 15/10/2025

الداخلية

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 340 قضية مخدرات، و89 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 62.210 حكم قضائي متنوع.
كما أسفرت الجهود عن ضبط 24 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، و5 هاربين من أحكام، و250 دراجة نارية مخالفة، فضلًا عن تحرير 20.633 مخالفة مرورية، وثبوت تعاطي 12 سائقًا للمواد المخدرة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون بجميع أنحاء الجمهورية.

وزارة الداخلية الداخليةقضية مخدرات الداخلية

