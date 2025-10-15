غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة الكيف.. سقوط أخطر ثنائي إجرامي بالقليوبية

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع من خلال شراء عقارات وسيارات وتوظيفها في أنشطة مختلفة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.