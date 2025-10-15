إعلان

غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة الكيف.. سقوط أخطر ثنائي إجرامي بالقليوبية

كتب : علاء عمران

11:47 ص 15/10/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع من خلال شراء عقارات وسيارات وتوظيفها في أنشطة مختلفة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط أخطر ثنائي إجرامي تجارة الكيف غسيل اموال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة