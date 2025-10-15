أسرة "سوزي الأردنية" تساندها في محاكمتها لنشر محتوى خادش

وصلت أسرة البلوجر مريم أيمن، المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، إلى مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لمساندتها خلال جلسة محاكمتها، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت البلوجر "سوزي الأردنية" إلى المحكمة الاقتصادية، بعد أن وجهت إليها تهمة نشر محتوى خادش للحياء عبر حسابيها على تطبيق "تيك توك".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابين يحملان اسم "سوزي الأردنية" على تطبيق "تيك توك"، واستخدمتهما في نشر مقاطع مرئية وبث مباشر تضم ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت علنًا أفعالًا مخلة بالحياء من خلال بث مباشر احتوى على عبارات وألفاظ مسيئة، تم توثيقها وإعادة نشرها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو الذي كشفته التحقيقات.