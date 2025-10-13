إنقاذ شابين فلسطينيين داخل معسكر كشافة بكفر طهرمس

شهدت منطقة كفر طهرمس بالجيزة واقعة مثيرة مساء اليوم، بعدما أصيب شابان فلسطينيان بحالة اختناق مفاجئة داخل أحد معسكرات الكشافة، ما استدعى نقلهما إلى مستشفى الهرم.

تعود التفاصيل إلى تلقي أجهزة الأمن إخطارًا يفيد بتعرض شخصين لحالة ضيق تنفس داخل معسكر الكشافة بشارع الملكة بكفر طهرمس، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى مكان البلاغ للتعامل مع الموقف.

وبحسب المعاينة الأولية، شعر الشابان بحالة إعياء وصعوبة في التنفس أثناء تواجدهما داخل المعسكر، ما أثار حالة من القلق بين الموجودين ودفعهم لطلب النجدة فورًا قبل نقلهما إلى مستشفى الهرم للعلاج.

فيما باشرت الأجهزة الأمنية فحص موقع الحادث والاستماع لأقوال الشهود والمسؤولين عن المعسكر، للوقوف على ملابسات الواقعة، وما إذا كان ناتجًا عن تسرب غاز أو عوامل بيئية داخل المكان.