إعلان

إحالة قمر الوكالة إلى المحاكمة الجنائية في اتهامها بنشر الفسق والفجور

كتب : أحمد عادل

05:15 م 13/10/2025

قمر بالوكالة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 26 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات البلوجر المعروفة باسم "قمر الوكالة"، في اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت أمرت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة البلوجر "قمر الوكالة" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على البلوجر "قمر الوكالة" بعد تلقي عدة بلاغات تتهمها بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قمر الوكالة المحاكمة الجنائية نشر الفسق والفجور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الرئيس السيسى وترامب يوقعان على وثيقة اتفاق إنهاء حرب غزة
عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية