إحالة قمر الوكالة إلى المحاكمة الجنائية في اتهامها بنشر الفسق والفجور

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 26 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات البلوجر المعروفة باسم "قمر الوكالة"، في اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت أمرت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة البلوجر "قمر الوكالة" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على البلوجر "قمر الوكالة" بعد تلقي عدة بلاغات تتهمها بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.