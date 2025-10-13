كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بأفعال خادشة للحياء تجاه عاملة داخل صيدلية بمحافظة سوهاج.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب فحص الفيديو تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في المقطع (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج).

وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

