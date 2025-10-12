إعلان

نصّاب الجامعات الخاصة وعد بنقل ابنه فوقع في الفخ

كتب : مصراوي

05:36 م 12/10/2025

المتهم

في محاولة يائسة لتحقيق حلم ابنه في الدراسة بإحدى الجامعات الخاصة، وقع مواطن من القاهرة ضحية لعملية نصب مُحكمة.

القصة بدأت لما أقنعه شخص من الجيزة - له معلومات جنائية - إنه يقدر "يمشي له الأمور" وينقل ابنه للجامعة بسهولة، بحكم علاقاته الكبيرة بمسؤولين هناك.

الضحية صدق الحكاية، ودفع له مبالغ مالية على أمل تحقيق وعده، لكن الوعود طلعت "فشنك"، والنصاب اختفى ورفض يرجّع الفلوس.

بلاغ وصل للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، واللي بدأت على طول في تتبع المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه ومعاه شهادة جامعية مزوّرة، ولاب توب مليان بمستندات وأدلة بتأكد نشاطه الإجرامي في النصب والتزوير.

المتهم اعترف بكل حاجة، وأكد إنه كان بيستغل طموح الناس في دخول أولادهم جامعات معينة علشان ينصب عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

نصب احتيال جامعة خاصة الداخلية الجيزة القاهرة

