محكمة الأسرة تحجز دعوى طليقة إبراهيم سعيد للمطالبة بالنفقة لـ25 أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة الأسرة، حجز الدعوى المقامة من طليقة لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، والتي تطالبه بدفع نفقة نجله، لجلسة 25 أكتوبر؛ للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قد أجلت في وقت سابق نظر الطعن المقدم من اللاعب على قرار منعه من السفر، الصادر على خلفية أحكام النفقة لصالح طليقته، إلى جلسة 19 أكتوبر للاطلاع والرد.

وقدم المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، طعنًا على قرار المنع من السفر، مؤكدًا أن موكله ينتظر صدور قرار من محكمة أسرة النزهة بإلغاء المنع لزوال أسبابه.

وأشار رشوان إلى أن المحكمة قررت تحديد جلسات لإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد اللاعب، بعد تقديم بلاغ رسمي يتهم فيه طليقته بالتزوير في المستندات المقدمة ضد موكله.