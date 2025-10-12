كتب – علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها في تفعيل الإجراءات التي تهدف إلى التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وذلك في إطار نهج الوزارة القائم على احترام حقوق الإنسان وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية.

واتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية سلسلة من الإجراءات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات، مع رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على الأقسام التابعة لها بجميع المحافظات، وتقديم أوجه المساعدة اللازمة لهم.

كما قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، والعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في سهولة ويسر، دون الحاجة للانتظار أو بذل أي جهد إضافي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها التيسير على المواطنين في مواقع الخدمات الشرطية كافة، مشددة على أن ذلك يمثل أحد الثوابت الجوهرية في المنظومة الأمنية المعاصرة التي تراعي البعد الإنساني في التعامل مع الجمهور.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان وتقديم خدمات شرطية متكاملة تراعي احتياجات المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم.