49 ألف مطبوع مخالف.. سقوط مطبعة تقلد مطبوعات تجارية شهيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، في إطار حماية حقوق المؤلفين والعلامات التجارية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لتقديم خدمات ما بعد الطباعة لمنتجات تجارية متنوعة دون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة وضبط مالكها، وعُثر بداخلها على 49 ألف مطبوع تجاري لمنتجات متنوعة، جميعها بدون تفويض رسمي بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة.

