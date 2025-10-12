

وكالات

توفي 3 دبلوماسيين قطريين، وأصيب اثنان، في حادث مروري على مقربة من مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

ووقع الحادث على بعد 50 كيلو مترًا من مدينة شرم الشخ، إذ أسفر عن وفاة 3 من موظفي السفارة القطرية بالقاهرة كانوا في مهمة لتجهيز سيارات الوفد القطري المشارك في قمة الإثنين، فضلًا عن إصابة اثنين آخرين، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحادث أسفر عن وفاة كلا من: "عبد الله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإنه أُصيب كلا من: "عبد الله بن عيسى الكواري، ومحمد البوعينين، وتم نقلهما إلى المستشفى وإيداعهما قسم الرعاية المركزة".

ووقع الحادث على طريق الطور - شرم الشيخ، نتيجة فقدان قائد السيارة السيطرة عليها.

وانتقلت فرق الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادثة للتعامل مع الموقف، ونقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.