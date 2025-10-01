كشف حقيقة فيديو التنقيب عن الآثار بمدرسة في المنيا

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بعد أن زعم ناشره أن العاملين في مدرسة مغلقة بالمنيا يقومون بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخلها.

بالفحص والتحقيق، تبين أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، وأن الحقيقة مرتبطة بنزاع قضائي قديم حول المدرسة، حيث استغل ناشر الفيديو –وهو نجل أحد الورثة المتنازعين– المقطع لترويج مزاعم غير صحيحة.

وتبين أن أعمال الحفر الظاهرة في الفيديو تعود لعام 2019 نتيجة انهيار منزل مجاور للمدرسة، وليس لها أي علاقة بالتنقيب عن الآثار، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.