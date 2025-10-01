إعلان

بالفيديو.. سائق يهرب من محطة وقود بعد تعبئة سيارته بالشرقية

كتب : عاطف مراد

04:51 م 01/10/2025

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ربع نقل يهرب من إحدى محطات الوقود بمحافظة الشرقية عقب تزويدها بالبنزين دون دفع قيمته.

وتبين بالفحص أن الواقعة لم يتم الإبلاغ عنها رسميًا، إلا أن الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد السيارة وقائدها، وهو سائق يقيم بدائرة قسم شرطة منيا القمح.

وضبطت القوات السيارة والسائق المتهم، وبمواجهته أقر بما ارتكبه، كما أكد عامل المحطة صحة تفاصيل الواقعة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

وزارة الداخلية الشرقية محطة وقود

