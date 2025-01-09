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حريق بمنشأة ناصر.. لهيب النيران يضيء سماء المنطقة (صور)

07:15 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل بمنطقة منشأة ناصر
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل بمنطقة منشأة ناصر
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل بمنطقة منشأة ناصر
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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، مساء الخميس.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة دير القديس سمعان.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ10 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية.

مستخدمو مواقع التواصل تداولوا مقاطع فيديو وصور رصدت اللحظات الأولى للحريق وسط ارتفاع كثيف للأدخنة وألسنة النيران.

مصدر مطلع رجح نشوب الحريق نتيجة مصانع إعادة تدوير القمامة التي تعج بها المنطقة، مشيرًا إلى تواجد القيادات الأمنية والتنفيذية بموقع الحريق.

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حريق بمنشأة ناصر.. لهيب النيران يضيء سماء المنطقة (صور)
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