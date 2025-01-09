النيابة تحقق في مقتل رجل وزوجته على يد نجلهما بمدينة 15 مايو

كتب- محمود الشوربجي:

تجري النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة مقتل رجل وزوجته على يد نجلهما بمنطقة 15 مايو.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم شاب ثلاثيني يعاني من مرض نفسي مزمن، وتم تشخيصه بمرض "انفصام الشخصية"، وكان يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات النفسية لفترة طويلة.

وتابعت التحريات، أن المتهم أصيب بحالة من الهياج الشديد بعد خروجه من المستشفى، ما دفعه للاعتداء على والده ووالدته بالضرب حتى فارقا الحياة، كما أقدم على تحطيم محتويات الشقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث عثرت على جثتي الزوجين داخل الشقة، وتبين أن وراء الواقعة نجلهما.

تم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة.