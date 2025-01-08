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5 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي

02:32 م الأربعاء 08 يناير 2025

إسعاف أرشيفية

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كتب علاء عمران:

أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين تم رفع حطام الحادث لتسيير حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السائق فقد السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى.

ميكروباص الطريق الأوسطي انقلاب ميكروباص
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