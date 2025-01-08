ضبط 15 طن دقيق في حملات تموينية مكبرة لمواجهة التلاعب بالأسعار

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكبرة لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، حيث تمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين، بالتعاون مع مديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بالمخابز الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة.

أسفرت الحملة عن ضبط نحو 15 طنًا من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، في إطار الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأعلى من السعر المقرر

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وباشرت النيابة التحقيق.