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خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.. ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

12:51 م الثلاثاء 07 يناير 2025

قطعة ألعاب نارية

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف الورشة التي تقع في قطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه، حيث تم ضبط العامل وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية.

ألعاب نارية الفيوم مديرية أمن الفيوم
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