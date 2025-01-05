للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2025.. اعرف خطوات التسجيل

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم للدفعة الجديدة في معهد معاوني الأمن لعام 2025، حيث يبدأ قبول الراغبين في الالتحاق بالمعهد من الذكور والإناث على حد سواء. ويستمر التقديم للدفعة الجديدة لما يقرب من أسبوعين متتاليين، الأمر الذي يجعل الراغبين في التقديم يهتمون بمعرفة خطوات وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2025.

رابط التقديم في معاهد معاوني الأمن:

يستطيع الراغبون في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg، تحت قسم خدمات معاوني الأمن، والتقديم في معاهد معاوني الأمن للدفعة الجديدة.

وتناشد وزارة الداخلية المتقدمين بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي أو التردد على المعاهد المحددة فقط.

شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن:

أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية دون تجنس أو ازدواج جنسية.

السن: ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا وألا يزيد على 23 عامًا وقت فتح باب التقديم.

المؤهل الدراسي: الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

السمعة والسجل الجنائي: أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الارتباط بالإرهاب: ألا يكون المتقدم أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون.

الفصل الوظيفي: ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل.

اللياقة الصحية والبدنية: اجتياز الفحوص الطبية والنفسية واختبارات السمات واللياقة البدنية، وألا يقل الطول عن 168 سم للذكور و158 سم للإناث، مع وزن مناسب وفق المعايير المحددة.

الحالة الاجتماعية: ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

أماكن التقديم والاختبارات للذكور:

يمكن للذكور التقديم في معاهد معاوني الأمن على النحو التالي:

معهد طرة: (القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء).

معهد وادي النطرون: (البحيرة، الإسكندرية، مطروح، غرب الدلتا).

معهد 6 أكتوبر: (الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا).

معهد سوهاج: (أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد).

أماكن التقديم والاختبارات للإناث:

بالنسبة للإناث: يمكن التقديم في معاهد معاوني الأمن من خلال معهد طرة (لكل المحافظات).

المزايا المقدمة:

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة خلال فترة الدراسة.

يحصل الطالب على مكافأة شهرية أثناء الدراسة، ويتمتع الطالب بخدمات التأمين الصحي خلال الدراسة، ونظام علاجي خاص بعد التخرج وفقًا للوائح هيئة الشرطة.

كما يمنح الخريجون دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل شهادة الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات.

ويُعفى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

آخر موعد للتقديم في معاهد معاوني الأمن:

بدأ التقديم إلكترونيًا في معاهد معاوني الأمن أمس السبت 4 يناير 2025، ومن المقرر أن يستمر حتى الاثنين 17 فبراير 2025، مع مراعاة الشروط والمزايا المتعلقة بالدفعة الجديدة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.