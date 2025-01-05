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الحماية المدنية تنقذ شخصًا وطفلين محتجزين داخل مصعد في القاهرة

12:01 م الأحد 05 يناير 2025

مصعد

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كتب- علاء عمران:
استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لإنقاذ شخص وطفلين محتجزين داخل مصعد.
بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا عن عطل فني في مصعد داخل أحد العقارات، كان بداخله سائق وطفلان.
تم إرسال فرق من الحماية المدنية، التي نجحت في إنقاذ المحتجزين وإخراجهم بحالة صحية جيدة.
وقد لاقى هذا الجهد تقدير المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية على سرعة استجابتهم واحترافية تعاملهم مع الموقف.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الأداء الأمني وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة مصعد الحماية المدنية
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