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تحرير شخص اختطفه 5 أشخاص بسبب خلافات مالية في الدقهلية

02:18 م الجمعة 31 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- عاطف مراد:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تحرير شخص مختطف وتمكنت من ضبط المتهمين.

تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (طبيب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باختطاف (شقيقه له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) حال تواجده بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبي الواقعة (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية– مقيمين بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وتم تحرير المختطف، و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين المختطف وأضافوا بقيامهم بإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة، وتم بإرشادهم ضبط إيصالات الأمانة والسيارة المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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وزارة الداخلية الدقهلية ضبط المتهمين
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