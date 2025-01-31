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رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

12:12 م الجمعة 31 يناير 2025

سيارات متروكة ومتهالكة

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كتب- علاء عمران:

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية موسعة؛ لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.

وشارك في الحملة أجهزة الأمن وشرطة المرور بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق، وتمكنت من رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.


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سيارات متروكة ومتهالكة المرور المخالفات المرورية
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