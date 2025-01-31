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سحب 1077 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

11:47 ص الجمعة 31 يناير 2025

الملصق الإلكتروني

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 1077 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس. كما جرى تفعيل لوائح المرور لمخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

وتستمر وزارة الداخلية في تقديم الخدمة الإلكترونية، التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق الإلكتروني ودفع الرسوم المطلوبة عبر بوابة مرور مصر.

يستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، مع استمرار العمل خلال الفترة الصباحية حتى انتهاء المهلة المحددة.

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أجهزة الأمن عدم تركيب الملصق الإلكتروني الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية
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