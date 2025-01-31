"ترضوها لأختكم!".. حادث طعن لشاب دافع عن شرفه بالصف

كتب - محمد شعبان:

"عيب عليكم.. ترضوها لأختكم!" جملة عتاب جاءت على لسان شاب لاثنين آخرين تعرضا لشقيقته بالطريق العام فكاد يفقد حياته بسببها.

على ناصية أحد شوارع مركز الصف جنوب الجيزة وقف شابان أكبرهما أتم عامه العشرون والثاني لم يبلغ السن القانونية بعد، يسترق الاثنان النظر ويتفحصان الفتيات والسيدات.

لم يكتف الشابان بنظرات ثاقبة قلما تمر إحدى بنات حواء دون أن تنال نصيبها منها، وقررا معاكسة إحدى الفتيات بكلمات خارجة وعبارات خادشة للحياء.

الحسناء لم تلفت لفعل الصبيين، وأخبرت شقيقها لدى عودتها المنزل الذي همَّ لمعاتبة المشكو في حقهما مفعمًا بحقوق الجيرة والعادات والتقاليد لكن الواقع كان مختلفًا.

عتاب الأخ لم يلق قبولا لدى الشابين ودخلا معه في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أخرج على إثرها أحدهما سلاحه الأبيض "مطواة" مسددًا له طعنة استقرت في صدره ولاذا بالفرار.

شهود عيان أسرعوا لإنقاذ الشاب ونقلوه إلى أقرب مستشفى فيما طارد رجال المباحث بقيادة المقدم أحمد السويركي المتهمين وأمكن ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.