ضبط 7 أشخاص قاموا بغسل 70 مليون جنيه من تجارة العملات غير المشروعة

كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية ضد 7 أشخاص، من بينهم 3 يحملون جنسيات متعددة، بتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقد تبين أن هؤلاء الأشخاص من بينهم 3 يحملون جنسيات متعددة؛ قاموا بغسل مبلغ يقارب 70 مليون جنيه من خلال إنشاء شركات وهمية، وشراء سيارات ووحدات سكنية في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الطابع الشرعي عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، ويجري العمل على استكمال التحقيقات.