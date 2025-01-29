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أمن المنافذ يضبط 2591 مخالفة مرورية و255 حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

12:45 م الأربعاء 29 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة في إطار استراتيجيتها لتعزيز الأمن على مستوى الجمهورية، حيث شملت الحملات الأمنية مختلف القطاعات والمناطق الحيوية.

أسفرت الحملة الأخيرة عن ضبط العديد من المخالفات الأمنية، بما في ذلك ضبط 1308 قضايا متنوعة في مجال النقل والمواصلات، بما في ذلك مخالفات داخل محطات القطارات ومترو الأنفاق. كما تم ضبط 2121 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب ضبط عدد من القضايا المتعلقة بمخالفات شروط التعاقد.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الضبطيات، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية.

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وزارة الداخلية مخالفة مرورية محطات القطارات
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