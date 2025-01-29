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أجنبيان افتعلا مشاجرة.. تفاصيل تعرض شخص للسرقة بالإكراه في مدينة نصر

12:13 م الأربعاء 29 يناير 2025

ضبط شخصين

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه من قبل شخصين، والتعدي عليه باستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابته أثناء تواجده أمام أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصًا يحمل جنسية أجنبية، مصابًا بجروح، إثر ادعائه التعرض لمشاجرة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان يحملان جنسية أجنبية ويقيمان بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بالإكراه، بعد افتعال مشاجرة معه وإصابته عمدًا، وأرشدا عن الهاتف المحمول المسروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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وزارة الداخلية مدينة نصر مشاجرة
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