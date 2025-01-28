المرور تضبط 44.425 مخالفة مرورية في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية على كافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف مديريات الأمن، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق الانضباط المروري وتقليل الحوادث.

وخلال 24 ساعة، سجلت الإدارة 44.425 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1.055 مخالفة للسير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و30.224 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و14 مخالفة بسبب الوقوف العشوائي، و1.090 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14 مخالفة لشروط التراخيص.

وقد اتُّخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها لضبط المخالفات المرورية، بهدف تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث على الطرق.