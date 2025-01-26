6 فبراير استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في سب إعلامية شهيرة

كتب- محمود الشوربجي:

حددت نيابة حدائق القبة، جلسة 6 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر لاتهامه بسب إعلامية شهيرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة.

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة وجهت اتهاما للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.