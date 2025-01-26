إلغاء قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الأمريكية والبريطانية

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهما للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية (الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية).

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارًا لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في كافة المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.

وجاء في القرار ضرورة التزام كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.

كما تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقًا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.

وكان مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي سيكون مشمولًا بدرجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

ولفت القرار إلى أن مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي سيكون مشمولًا بدرجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معًا، بحيث تمثل كل منهما نسبة 20% من درجات المجموع الكلي للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليتمثل مجموع درجات المادتين الدراسيّتين سالفتي الذكر في نسبة 20% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب.

كما تضمن القرار التزام كافة المدارس المشار إليها في هذا القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، وذلك طبقًا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة والتي سيصدر بها نشرة منفصلة بهذا الشأن.

ويتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب، على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.