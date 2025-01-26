"بيخربش بناتي".. اعترافات المتهم بسحل كلب حتى الموت في الشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة في الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، تفاصيل التحقيقات مع مهندس متهم بسحل كلب حتى الموت بعد ربطه بسيارته في منطقة الشيخ زايد.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إلا أن المتهم عجز عن دفع الكفالة وقال "مش معايا فلوس"، ليتم التحفظ عليه لحين سداد المبلغ.

وبرر المتهم في التحقيقات جريمته بأن الكلب كان "بيخربش بناته وكاد أن يؤذيهن" أمام منزله، مما دفعه إلى نقله بعيدًا حتى لا يشكل خطرًا عليهم مجددًا.

وأظهرت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، أن قسم شرطة ثانِ الشيخ زايد تلقى بلاغًا من "مينا ف. م"، عضو بمؤسسة حماية الحيوان، يتضرر فيه من قائد سيارة "سوزوكي ماروتي" فضية اللون. وأوضح البلاغ أن المتهم قام بربط عنق أحد الكلاب البلدي بحبل وسحله باستخدام سيارته في منطقة الحي العاشر أمام مسجد "الحي القيوم" مطلع شهر يناير الجاري. وأدى ذلك إلى إصابات خطيرة وجروح متفرقة في جسد الكلب، انتهت بوفاته.

عقب البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحديد المتهم والقبض عليه. وخلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، لتوجه له النيابة تهمة قتل حيوان مستأنس دون مبرر قانوني، وتقرر الإفراج عنه بضمان مالي.