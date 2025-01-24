ضبط متهم حاول غسل 35 مليون جنيه من حصيلة تجارة الأسلحة

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

كانت أجهزة الأمن رصدت محاولات أحد الأشخاص لإخفاء مصدر أمواله عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.

وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 35 مليون جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجاري استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية.