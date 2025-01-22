"حشيش وسلاح أبيض".. إحالة مالك حانوت متهم بحيازة المخدرات في أوسيم للمحاكمة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إحالة مالك حانوت بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض بمنطقة أوسيم، للمحاكمة أمام الجنايات.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش بقصد ترويجه والتربح والكسب الغير مشروع منه.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بأوسيم، من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة المركز، وبحوزته ما يقرب من كيلوجرام لمخدر الحشيش وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وبسؤاله أقر بحيازة المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.