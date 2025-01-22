محامي طليقة اللاعب صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي معتز الدكر، محامي طليقة اللاعب "صالح جمعة"، عن تفاصيل منع اللاعب من السفر بسبب صدور حكم قضائي ضده.

وأوضح معتز الدكر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة المختصة أصدرت قرارًا بمنع اللاعب صالح جمعة من السفر، بسبب عدم سداده نفقة زوجته.

وأشار الدكر إلى أن هناك حكمًا سابقًا بمعاقبة "صالح جمعة"، لاعب النادي الأهلي السابق، بالحبس لمدة شهر، لعدم سداده مبلغ النفقة المستحق لطليقته.

كانت طليقة اللاعب قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بنفقة زوجية عن الفترة من عام 2019 وحتى عام 2020. وفيما يخص استئناف صالح جمعة على الحكم الصادر، قضت المحكمة بتعديل الحكم، وألزمت اللاعب بدفع 35 ألف جنيه شهريًا نفقة زوجية بنوعيها، من تاريخ الامتناع وحتى انقضاء عدتها شرعًا، مع إلزامه بالمصروفات.