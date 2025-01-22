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خلافات زوجية تنتهي بمأساة.. رجل يحرق زوجته في المنيرة الغربية

01:51 م الأربعاء 22 يناير 2025

تعبيرية

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كتب -علاء عمران:

أصيبَت ربة منزل بحروق خطيرة في منطقة المنيرة الغربية، إثر قيام زوجها بإشعال النيران بها نتيجة خلافات أسرية بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يُفيد بإصابة السيدة بحروق شديدة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لإجراء التحريات.

كشفت التحقيقات أن الزوج هو المتهم الرئيسي في الواقعة، حيث أشعل النيران بزوجته بعد مشادة أسرية حادة. وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة التحقيق لكشف المزيد من ملابسات الحادثة.

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