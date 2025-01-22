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تجاوز السرعة والتحدث في الهاتف أبرز المخالفات المرورية في يوم واحد

12:45 م الأربعاء 22 يناير 2025

المخالفة المرورية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة، من ضبط 45817 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين السير بدون تراخيص 1958 مخالفة، وتجاوز السرعة المقررة 2996 مخالفة، وقيادة الدراجات النارية المخالفة 21 مخالفة، بالإضافة إلى 1321 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و16 مخالفة تتعلق بشروط التراخيص، و11 مخالفة لمواقف عشوائية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

المخالفات المرورية الإدارة العامة للمرور الدراجات النارية
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