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اشترى فيلات وسيارات.. القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون في الشركات

03:38 م الثلاثاء 21 يناير 2025

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كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر عملة في محافظة الدقهلية، حيث قام بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم (مقيم في الدقهلية) كان يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عبر شراء سيارات وفيلات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإعطائها مظهرًا شرعيًا، حتى تظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي الأموال التي غسّلها المتهم بنحو 100 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

القبض على تاجر عملة غسل اموال وزارة الداخلية
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