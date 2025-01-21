"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 36 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الأمن بحملات موسعة في مديريتين: أسوان ودمياط، لاستهداف حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مديرية أمن أسوان:

تم ضبط 5 قضايا إتجار بالمخدرات، أسفرت عن ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 6 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو، بحوزة 5 متهمين بينهم اثنان لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن بندقية آلية وطلقات، وتنفيذ 666 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:

تم ضبط 5 قضايا إتجار بالمخدرات، مع ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش، 10 كيلو جرام من البانجو، 12 كيلو جرام من الهيدرو، وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى أقراص مخدرة. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة 6 متهمين، 5 منهم لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة.