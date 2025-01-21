إعلان

"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 36 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

12:39 م الثلاثاء 21 يناير 2025

حملات امنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الأمن بحملات موسعة في مديريتين: أسوان ودمياط، لاستهداف حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مديرية أمن أسوان:
تم ضبط 5 قضايا إتجار بالمخدرات، أسفرت عن ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 6 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو، بحوزة 5 متهمين بينهم اثنان لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن بندقية آلية وطلقات، وتنفيذ 666 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط:
تم ضبط 5 قضايا إتجار بالمخدرات، مع ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من الحشيش، 10 كيلو جرام من البانجو، 12 كيلو جرام من الهيدرو، وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى أقراص مخدرة. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة 6 متهمين، 5 منهم لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة.

حملات امنية أسوان دمياط حشيش تجارة المخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة

إعلان

إعلان

مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر
تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر