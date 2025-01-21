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تخفيضات تصل إلى 50% بالمطاعم والمحال التجارية بمناسبة عيد الشرطة | فيديو

11:47 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

تخفيضات بعيد الشرطة

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كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، عمل تخفيضات في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، خاصة بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل إلى 50 % يوم السبت الموافق 25 يناير، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 50 % بالشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر.

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تم مدها لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من أول يناير الجاري، والتوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة.

وتستهدف المبادرة توفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 50%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وزارة الداخلية عيد الشرطة المطاعم المحال التجارية
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