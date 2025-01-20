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مصدر أمني ينفي صحة فيديو مشاجرة ضابط داخل محطة وقود بأكتوبر

07:32 م الإثنين 20 يناير 2025

وزارة الداخلية

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القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية يظهر خلاله قائد سيارة يصطدم بأحد الأشخاص خلال مشاجرة بإحدى محطات الوقود والزعم بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.

وأكد المصدر أن الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله خلال العام الماضى وتم فحصه وتوضيح حقيقة الواقعة فى حينه بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وتتمثل الحقيقة فى حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وعامل بإحدى محطات الوقود بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ولم يكن من بين أطراف المشاجرة ضابط شرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

أوضح المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والزعم بكونها حديثة لمحاولة إثارة البلبلة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

الداخلية فيديو جماعة الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية محطة وقود مشاجرة ضابط أكتوبر
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