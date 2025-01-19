إصابة مذيعة وابنتها في حادث سيارة بأكتوبر
01:46 م الأحد 19 يناير 2025
كتب - محمد شعبان:
أصيبت مذيعة وابنتها في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بمدينة السادس من أكتوبر.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابتين بنزلة الطريق الصحراوي من محور الضبعة.
تبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف اتجاه أكتوبر مما أسفر عن إصابة المذيعة داليا محمد حسن وابنتها دنا.
تحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار الجيزة.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:4 سيارات إطفاء تتصدى لحريق مصنع كبريت بالحوامدية