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الأمن يكشف حقيقة ضرب سيدة مجاملة لطليقها فى دمياط

08:37 م الثلاثاء 14 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،حقيقة التعدى على سيدة من قبل الشرطة مجاملة لطليقها فى محافظة دمياط .

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ،ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء (إحدى السيدات بدمياط) بقيام طليقها وبعض الخارجين على القانون بتهديدها وأسرتها ، والزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بالتعدى عليها بالضرب مُجاملةً لطليقها.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات عائلية بين الشاكية وطلقيها ومحرر بها عدة محاضر تبادلا خلالهم الإتهامات فيما بينهما وعدم وقوع أى تعدى عليها من أفراد الشرطة.

وبإستدعاء الشاكية ومواجهتها أقرت بعدم صحة إدعائها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.

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